Norjassa liikkeellä koiria tappava epidemia – Ruokavirasto neuvoo välttämään koirien tuontia Suomeen tai vientiä Norjaan

Norjassa asuvat koirat eivät saa toistaiseksi osallistua Kennelliiton alaisiin koiratapahtumiin Suomessa.

Ruokavirasto suosittelee välttämään koirien tuontia Norjasta Suomeen sekä koirien viemistä Suomesta Norjaan.

Norjan elintarvikeviranomainen on varoittanut tuntemattomasta taudista, joka on tappanut yli 20 koiraa Norjassa. Sairastuneilla koirilla on havaittu voimakasta ja äkillistä veristä ripulia ja oksentelua sekä yleiskunnon heikkenemistä. Ensimmäiset koirien sairastumiset ilmenivät keskiviikkona.

Suomen Kennelliiton Norjan kennelliitolta saamien tietojen mukaan sairastuneita koiria on noin 30–40. Kaikki tautiin sairastuneet koirat eivät ole kuolleet. Vahvistettuja kuolemia on seitsemän.

Suomen Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen kertoo, että tiedossa on, että kiireesti lääkärin hoitoon viedyt koirat on saatu pelastettua.

Ruokaviraston mukaan ei ole täyttä varmuutta siitä, liittyvätkö koirien kuolemat toisiinsa.

Ruokaviraston erikoistutkija Outi Simola tuotanto- ja seuraeläinpatologian jaostosta kertoo, että Norjan kaltaista tilannetta ei Suomessa ole toistaiseksi nähty.

Norjalaiskoirille pääsykielto näyttelyihin

Suomen Kennelliiton hallitus päätti torstaina, että Norjassa asuvat koirat eivät saa toistaiseksi osallistua Kennelliiton alaisiin koiratapahtumiin Suomessa. Vastaavan päätöksen tekivät myös Ruotsin ja Tanskan kennelliitot.

Lehkosen mukaan kyseessä on varotoimenpide.

– Tästä on Norjan kennelliiton sivuilla tietoa, että tänne ei kannata tulla, Lehkonen kertoo.

Lehkosen mukaan Suomen Kennelliiton tytäryhtiö Showlink järjestää viikonloppuna koiranäyttelyitä, joihin noin kymmenen norjalaisen koiran oli määrä osallistua.

Norjan kennelliitto kertoi torstaina, että tautiepidemian vuoksi suuri osa koiratapahtumista Norjassa on viikonlopulta peruttu.

Norjan kennelliiton mukaan tapaukset ovat ilmenneet pääasiassa Oslon seudulla, mutta tapauksia on havaittu myös muualla maassa.

Kolmelle koiralle tehty ruumiinavaus

Norjan maatalous- ja elintarvikeministeri Olaug Bollestad kertoi perjantaina Norjan uutistoimisto NTB:lle, että maan eläinlääkintäinstituutti ja elintarviketurvallisuusviranomainen tutkivat tautia.

Kolmelle kuolleelle koiralle on tehty ruumiinavaukset. Ruumiinavausten tuloksista odotetaan tietoja mahdollisista taudinaiheuttajista ja taudin itämisajasta.

Tuloksia odotetaan viimeistään ensi viikon maanantaina. Norjan elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan epidemia voi johtua viruksista tai bakteereista.

Simolan mukaan taudin taustalla voi olla useita syitä, eikä tiedossa vielä ole, onko Norjan epidemiassa kyseessä tarttuva tauti.

– Siitäkään ei ole vielä varmuutta, että ovatko kaikki sairastuneet koirat sairastuneet samaan sairauteen, Simola sanoo.

Norjan elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan ei ole viitteitä siitä, että tauti voisi tarttua ihmisiin.