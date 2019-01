Nordean verkkopalveluissa häiriö: Tunnuslukusovellus ei toimi, verkkopankkiin ei pääse kirjautumaan

Ihmetyttää nämä pankkien jatkuvat ongelmat, milloin palkat, eläkkeet tai muut maksut eivät ole tulleet perille maksupäivänä, milloin ei pääse verkkopankkiin kirjautumaan, milloin ei maksukortit toimi, milloin on pitänyt laittaa pankkikonttorit kiinni kun mikään ei niillä toimi. Suomalaiset pankit ovat ahneuksissaan vain koko ajan kasvattaneet palvelumaksuja, vaikka itse palvelemme itseämme verkkopankissa ja pankkiautomaateilla, mitä "palvelua" se sellainen on. Vuosikausiin ei ole tarvinnut käydä pankissa kantamassa kengissään hiekkaa lattialle.

Sen jälkeen kun Suomi siirtyi näihin IBAN järjestelmiin on ongelmat vain lisääntyneet. Maksujen piti kulkea myös nopeammin eri pankkien välillä, mutta mitä sitä tyhjää, jotkut julkiseen hallintoon menevät maksut saattavat kestää viisikin pankkipäivää ennenkuin on perillä esim. Trafi ym. muut.

Suomi liittyi ensimmäisten EU-maiden joukossa IBAN järjestelmään ja kansalaisille uskoteltiin, että kaikki maksut kulkee nopeammin sekä sujuu jouhevammin eri pankkien välillä, meitä on vedätetty tässäkin asiassa.

Onko todellakin näin, että kaikki maksut kulkevat Euroopan pankkien kautta, jolloin yönylikorko menee esim. saksalaisten pankkien hyväksi, eli rahamme ovat Euroopan kiertueella?