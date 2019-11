Nordean kortit ja verkkopankki pois pelistä osan sunnuntaista – asiakkaita kehotetaan varaamaan käteistä

Nykypäivänä on silkkaa hölmöyttä laittaa kaikki yhden kortin varaan. Itsellä on Nordean kortin lisäksi OP:n ja S-pankin kortit (ja verkkopankit) juuri siksi, että usein on katkoksia milloin minkäkin kortin tai toiminnon kanssa. Myös käteistä on aina varalla.