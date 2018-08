Sijoittaja voi vähentää konkurssiin menneen firman aiheuttamat tappiot verotuksessa jos muista firmoista on tullut tulosta.

Saisiko lottoajakin vähentää epäonnisten rivien hinnat jos vakioveikkauksessa on sattunut tulemaan tulosta?

Vai onko niin että lainsäätäjissä on enemmän sijoittajia kuin lottoajia? Paljonko kertyisi lisää veroja jos tuo vähennys poistettaisiin?