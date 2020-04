Nordea: Jo 6000 kotitaloudelle on myönnetty lyhennysvapaata koronakriisin aikana, hakemuksien käsittelyyn otettu lisää työvoimaa

Jo yli 6 000 suomalaiselle kotitaloudelle on myönnetty lyhennysvapaata, kerrotaan Nordeasta.

Hakemuksia on viime viikkojen aikana tullut yli 13 000. Niiden käsittelyyn on lisätty henkilökuntaa, ja hakemuksia käsitellään myös iltaisin ja viikonloppuisin. Mikäli hakemus on tehty ennen kuin seuraava lainanlyhennys näkyy erääntyvissä maksuissa, muutos ehditään toteuttaa.



– Olemme lisänneet henkilöitä hakemusten käsittelyyn, jotta käsittelyajat eivät venyisi, kertoo Nordean henkilöasiakasliiketoiminnan johtaja Jani Eloranta.



Nordea kertoi kolme viikkoa sitten, että se tarjoaa koronakriisin vuoksi asiakkailleen kuusi kuukautta maksutonta lyhennysvapaata asuntolainoihin. Saapuneiden hakemusten määrä on sen jälkeen moninkertaistunut normaalitilanteeseen verrattuna.



– On hyvä, että ihmiset reagoivat nopeasti, jos omassa taloudellisessa tilanteessa on tullut muutoksia, Eloranta toteaa.

Asuntolainan lyhennys on monessa kotitaloudessa selvästi kuukauden isoin menoerä. Tyypillisesti asuntolainan koko on noin 40 prosenttia nettotuloista.