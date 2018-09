Uusien nopeiden raideyhteyksien rakentaminen vaatisi uudenlaisia rahoitusmalleja, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.).

Raiteiden rakentamisessa voitaisiin ministerin mukaan käyttää esimerkiksi hankeyhtiöitä, jotka eivät olisi kokonaan valtion omistuksessa. Bernerin mukaan esimerkiksi työeläkeyhtiöt ovat kertoneet kiinnostuksestaan sijoittaa infrarakentamiseen. Lisäksi osakkaiksi sopisivat kunnat.

- Se tarkoittaa, että syntyisi myös vähän uudenlainen periaate siitä, miten hanke kehitetään. Syntyy myös taseomaisuus ja ja taseelle vastaava tuottomalli. Sitä tuottomallia pitäisi nyt pystyä miettimään, että millainen se voisi olla, jotta se olisi kiinnostava eri rahoittajille, Berner kertoo.

Bernerin mukaan hankeyhtiöiden toimintaedellytyksiä selvitetään ministeriössä parhaillaan. Hän otti kantaa rahoitusmalleihin kommentoidessaan Helsingissä tuoretta selvitystä Turusta ja Tampereelta Helsinkiin suuntautuvista nopeista junayhteyksistä eli niin sanotuista tunnin junista.

Tunnin junia tuskin budjettivaroista

Tiestön korjausvelka ja perusväylänpito tulee Bernerin mukaan rahoittaa valtion budjetista. Tämä edellyttäisi seuraavan kymmenen vuoden ajan noin 300 miljoonan euron vuosittaista tasokorotusta.

- Sen sijaan uskon, että Turun ja Tampereen tunnin juna -tyyppisiä hankkeita ei pystytä rahoittamaan budjettivaroista, Berner sanoo.

Bernerin mukaan Suomessa on tarve hyödyntää paremmin esimerkiksi EU:n mahdollistamaa infran rahoitusta. Raideliikenteen kilpailuttaminen on Bernerin mukaan yksi uusien raiteiden rakentamisen keskeinen ehto.

- Olennaista on, että ennen kuin ratahankkeista päätetään, meillä on tieto, että operointi on kilpailutettavissa. Tärkeää ei ole tietää, ketkä siellä operoivat, vaan että se voidaan kilpailuttaa, Berner sanoo.

- Jos me haluamme EU-rahaa näihin hankkeisiin, EU varmasti edellyttää, että liikennöinti on kilpailutettava, hän jatkaa.

Konsulttiyhtiö Rambollin selvityksen tilaajia ovat muun muassa Elinkeinoelämän keskusliitto EK, ammattiliitojen keskusjärjestö SAK sekä Helsingin, Vantaan, Turun ja Tampereen kaupungit. Selvityksen mukaan Turku, Tampere ja pääkaupunkiseutu voitaisiin yhdistää yhdeksi työssäkäyntialueeksi raideliikennettä kehittämällä.

"Ainutlaatuinen mahdollisuus"

Selvityksen mukaan tunnin junayhteydet Helsingistä Tampereelle ja Turkuun olisivat tarpeen sekä työvoiman liikkumisen että päästötavoitteiden vuoksi. Siinä suositetaan hallitukselle näiden nopeiden junayhteyksien suunnittelua ja toteuttamista.

Selvitys korostaa, että Turun ja Tampereen lyhyt etäisyys pääkaupunkiseudusta tarjoaa Suomelle ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää kasvukolmiosta kansainvälisesti kiinnostava työmarkkina-alue. Kasvukeskusten välinen asiointi- ja liikkumistarve lisääntyy muun muassa kaupungistumisen ja työmarkkinoiden laajentumisen vuoksi.

Selvityksessä muistutetaan, että toimiva raideliikenne houkuttelee ihmisiä ja yrityksiä raideliikenteen vaikutusalueelle, mikä muuttaa kulkutapoja ilmastonäkökulmasta kestävämmiksi.

Raideliikenne mahdollistaa -selvityksessä arvioidaan, että tunnin ratayhteydet pitäisi sisällyttää liikennejärjestelmän valmisteilla olevaan 12-vuotiseen suunnitelmaan.