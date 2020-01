Syyttäjien mukaan Riihimäen ja Turun vankiloihin järjestettiin Subutexia esimerkiksi puolisoiden avustuksella.

Turun ja Riihimäen korkean turvaluokan vankiloissa pyöritettiin laajaa huumekauppaa viime ja toissa vuonna, katsovat syyttäjät tänään alkaneessa oikeudenkäynnissä. Käsittely alkoi aamulla Turun vankilan auditoriossa, jossa on paikalla parikymmentä syytettyä ja kymmenkunta vartijaa. Syyttäjäkaksikko ajaa syytteitä 20:tä henkilöä vastaan muun muassa törkeistä huumausainerikoksista. Syytekohtia on yhteensä 28.

Turvallisuus- ja tilasyistä yleisö, mukaan lukien media, seuraa oikeudenkäyntiä videoyhteyden välityksellä Turun oikeustalolla.

Syyttäjien mukaan useat United Brotherhood -rikollisryhmän jäsenet järjestelivät muun muassa heroiinin korvaushoidossa käytettävää Subutexia Riihimäen ja Turun vankiloihin viime ja toissa vuonna. Syytteessä yhtenä päätekijänä on muun muassa jengin Turun-osaston johtaja. Subutexin lisäksi vankiloihin toimitettiin ainakin amfetamiinia, rauhoittavia lääkkeitä ja hormoneja.

– Kokonaisuudessa on kyse järjestäytyneen rikollisryhmän United Brotherhoodin organisoidusta huumausainekaupasta kahteen suljettuun vankilaan. Joidenkin vastaajien osalta on lisäksi kyse erillisistä rikoksista, sanoi erikoissyyttäjä Petri Vaaja.

Vaajan mukaan huumekauppa vankiloissa lisää rikollisuutta, heikentää vankien turvallisuutta, aiheuttaa muita haittoja vankilassa ja vaikuttaa myös vartijoiden turvallisuuteen.

– Ongelma on iso vankiloissa. Tärkein ja yleisin huumausaine vankiloissa on Subutex. Se ei haise, helpompi toimittaa, on tasalaatuista ja sillä on korkea kate. Kokonaismäärät eivät ole erityisen suuria tässä kokonaisuudessa, sillä kiinnijäämisriski on suuri. Kerralla voidaan tuoda varsin rajallinen määrä.

Vaajan mukaan vankiloihin tuodaan huumeita usein kehon sisään kätkettynä. Tässä kokonaisuudessa käytettiin Vaajan mukaan esimerkiksi Kinder-munien sisäkoteloita, joihin huumeet laitettiin ennen kehon sisään eli peräsuoleen tai emättimeen kätkemistä.

Hänen mukaansa poliisikuulusteluissa ei ole juuri saatu vastauksia syytetyiltä.

– Kuten on tyypillistä näissä järjestäytyneen rikollisuuden jutuissa. Vastaajat eivät puhu mitään esitutkinnassa, eivät ollenkaan. UB:n säännöt ovat tiukat ja pelotevaikutus myös muihin henkilöihin on selvästi tässäkin kokonaisuudessa nähtävissä, Vaaja totesi.

Vaajan mukaan pelotevaikutuksella saadaan myös muut, jengin ulkopuoliset vangit osallistumaan huumekauppaan.

Kaikki kiistävät huumekauppasyytteet

Kaikki raskaimmista syytekohdista syytetyt kiistävät huumerikokset tai rikollisjärjestöön kuulumisen. Muutama henkilö myöntää käyttäneensä tai pitäneensä hallussa pieniä määriä huumeita tai hormoneja. Yksi syytetyistä miehistä myöntää antaneensa toimeksiannon vaimolleen, että tämä toisi aineita miehen omaan käyttöön. Vaimokin myöntää kuljetuksen.

Syyttäjät vaativat oikeutta koventamaan valtaosan rangaistuksia, koska näiden aikaisempien rikosten ja uusien rikosepäilyjen suhde osoittaa heissä ilmeistä piittaamattomuutta lain säännöksistä. Kuuden rangaistuksia halutaan lisäksi koventaa rikollisryhmäkytköksen takia.

– (Viiden syytetyn) rikokset on tehty järjestäytyneen rikollisryhmän United Brotherhoodin jäseninä ja osana sen toimintaa ja (yhden syytetyn) osalta osana toimintaa, totesi aluesyyttäjä Niina Merivirta.

Syyttäjien mukaan huumeita toivat vankiloihin esimerkiksi vankien puolisot perhetapaamisten yhteydessä. Syyttäjän mukaan tabletteja toimitettiin myös esimerkiksi sairaalaan hoitokäynnillä olleelle vangille.

Syyttäjät vaativat seitsemälle syytetyistä kolmesta hieman yli neljään vuoteen vankeutta. Lopuille vaaditaan lievempiä vankeusrangaistuksia.

Huumekauppa vankiloissa on tuottoisaa

Rikosseuraamuslaitos arvioi, että esimerkiksi korkean turvaluokan vankilassa Riihimäellä pelkästään Subutexia käytetään arviolta 80 000 eurolla kuukaudessa. Huumekaupan pyörittäminen vankilassa on tuottoisaa, sillä huumeet ovat vankilassa merkittävästi kalliimpia kuin muurien ulkopuolella. Yhden Subutex-tabletin hinta on vankilassa syyttäjän mukaan noin 150 euroa kappaleelta.

Syyttäjien mukaan nyt käsiteltävällä huumekaupalla tienattiin hyvin, sillä syyttäjät vaativat käräjäoikeutta määräämään rikoksella saatua hyötyä valtiolle yhteensä noin 200 000 euron edestä. Osa teoista jäi syyttäjien mukaan yritykseksi.

Viranomaiset vaativat United Brotherhoodia parhaillaan lakkautettavaksi Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Lakkauttamisasiaa aletaan käsitellä oikeudessa huomenna.

Vain pari päivää ennen oikeudenkäyntiä jengi tiedotti aikovansa lakkauttaa toimintansa jo ennen oikeuskäsittelyä. Asiasta uutisoivat MTV ja Helsingin Sanomat. MTV:n mukaan asiaa koskevan tiedotteen lähetti jengiä lakkauttamisjutussa edustava lakimies. Mediat kertoivat jengin omaehtoisesta toimitiloista ja jengitunnuksista luopumisesta maanantai-aamuna.

United Brotherhoodiin kuuluu viranomaisten arvion mukaan noin sata ihmistä, joista merkittävä osa istuu tuomiota vankilassa. Jengin alaisuudessa toimii Bad Union -niminen alajengi, jonka kautta rekrytoidaan uutta väkeä. Viranomaiset vaativat myös alajengiä lakkautettavaksi keskiviikkona alkavassa oikeudenkäynnissä.