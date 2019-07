"No drone zone" -kyltit kirjoitettiin englanniksi, jotta turistit tajuaisivat – Nyt lainvastaisia kylttejä muutetaan niin, että englanti voi jäädä kokonaan pois

Miten dronea saa lennättää?

Turvallisimmat

paikat lennätykselle ovat harrastajille varatut lennätyspaikat. Droneinfo.fi-sivuston kartasta voi tarkistaa lähimmän lennätyspaikkansa Suomessa.

Droneen

on oltava suora näköyhteys ja sen on oltava koko ajan ohjattavissa. Siitä on käytävä ilmi käyttäjän nimi ja yhteystiedot.

Lennätyskorkeuden

on oltava alle 150 metriä. Esteen välittömässä läheisyydessä voi lennättää 15 metriä sen yläpuolella esteen omistajan luvalla.

Kilometriä

lähempänä lentoasemasta lennättäminen ei ole sallittua ilman lennonjohdon lupaa. Lentoaseman lähialueella lennätyskorkeus enintään 50 metriä. Lennokin on aina väistettävä kaikkia ilma-aluksia.

Lennättäminen

ulkona väkijoukon yläpuolella ei ole sallittua. Väkijoukkoon tulee olla vähintään 50 metrin etäisyys.

Dronella

ei saa loukata muiden ihmisten yksityisyyttä tai häiritä kotirauhaa.

Lähde: www.droneinfo.fi