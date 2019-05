Turun kaupunki aikoo avata sekä sisäisesti että kaikelle kansalle avoimen ilmiantokanavan. Puolustusvoimat miettii vielä.

Nimettömiä epäkohtailmoituksia vastaanottavat vihjekanavat yleistyvät julkisella sektorilla.

Poliisilla toimii koko maan kattava sisäinen eettinen kanava. Puolustusvoimat on tekemässä päätöksiä omasta sisäisestä laillisuusvalvontakanavakokeilustaan lähikuukausina.

Verovilppiepäilyistään kansalaiset ovat voineet kertoa nimettömänä jo vuosia. Myös Tulli kerää puhelimella ja netissä vihjeitä mahdollisista rikoksista.

Turun kaupunki hakee parhaillaan tekijää kaupungin sähköiselle vihjekanavalle ja vihjekanavan kautta saatavien ilmoitusten käsittely- ja raportointiprosessille. Tarjoukset pitää tehdä perjantaihin mennessä.

Turussa esimerkiksi kaupungin sisäisten sääntöjen tai eettisten periaatteiden rikkomisesta voi hankintailmoituksen mukaan pian vinkata kaupungin työntekijä tai kuka tahansa.

Vihjeen voi ilmoittaa web-liittymällä, mobiilisovelluksella tai puhelimella.

Turun kaupunginjohtajan Minna Arven mukaan idea nimettömän vihjekanavan käyttöönotosta tuli kaupungin sisältä sen sisäistä valvontaa läpikäytäessä.

– Turun kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisen tarve nousi esille erityisesti niin sanotun parkkimittarikavalluksen johdosta, Arve toteaa.

Kuntaliiton lakimiehen Saija Haapalehdon mukaan vihjekanavat eivät ole kunnissa vielä laajassa käytössä.

– Kaupungeista ainakin Helsingillä, Vantaalla ja Tampereella on vihjekanavat, mutta ne ovat tietojeni mukaan sisäisessä käytössä, eivät avoinna kaikille.

Väärinkäytökset nopeammin julki

Vihjekanavalla voidaan Haapalehdon mukaan saada entistä aikaisemmassa vaiheessa tietoa väärinkäytöksistä.

Kun epäkohtiin voidaan ilmoituksen perusteella tarttua ajoissa, säästyy organisaation voimavaroja ja vahingot voidaan paremmin estää.

– Hyvin toimiva sisäinen ilmiantojärjestelmä vähentää valvontaviranomaisille tehtävän ulkoisen ilmiannon tarvetta, Haapalehto toteaa.

– Uskomme, että vihjekanavan avulla vahvistamme entistä läpinäkyvämpää ja kestävämpää toimintakulttuuria, joka on pitkällä ajalla myös talouden kannalta kestävin vaihtoehto, kun epäkohtiin pystytään puuttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, Turun Arve perustelee.

Työnjako pitää olla tarkkaan harkittuna, kun vihjekanava otetaan käyttöön.

Haapalehto muistuttaa myös siitä, että kun vihjeitä annetaan nimettömänä, näytön kerääminen voi olla hankalaa varsinkin, jos alkuperäisessä ilmoituksessa on niukasti tietoa.

– Ja aina on väärinkäyttötapauksia, joissa ilmoituksia tehdään tahallaan. On pyrittävä minimoimaan ja erittelemään ilmoitukset, joiden motiivina on pelkästään kiusanteko ja muu tarkoituksellinen vahingoittaminen. Ilmiannon käyttötarkoituksista ja niiden käsittelystä pitäisi tiedottaa mahdollisimman selkeästi, Kuntaliiton Haapalehto kehottaa.

Suunnitelmissa sisäinen ilmiantokanava

Puolustusvoimien uutisoitiin viime syksynä suunnittelevan sisäistä ilmiantokanavaa (Keskisuomalainen 13.9.).

Puolustusvoimien asessorin Tuija Sundbergin mukaan selvitystyö mahdollisesta laillisuusvalvontakanavasta on käynnissä ja se on edennyt jo varsin pitkälle.

– Tarkoitus on edetä ensin kokeilun kautta. Asiassa tavoitellaan päätöksiä kokeilusta lähikuukausina, hän kertoo.

Sundberg arvioi kanavan olevan Puolustusvoimien laillisuusvalvonnan oman toiminnan kehittämisen kannalta yksi hyvä lisätyökalu muiden joukossa.

