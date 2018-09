Niinistö kommentoi Twitterissä kahvitteluaan Macronin kanssa

Presidentti Sauli Niinistö on Twitterissä kommentoinut torikahvejaan Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kanssa. Tapahtumasta on lähtenyt netissä leviämään kuvia, joissa Macronin ilmeitä ja eleitä on tulkittu kommenteiksi Kauppatorilla tarjotun kahvin makuun. Kahvin laadusta esitti epäilynsä muun muassa toimittaja Helena Petäistö, joka tviitissään pelkäsi Macronin saaneen "pula-ajan kahvia".

Niinistö antaa tviitissään ymmärtää, että kahville mentiin Macronin toiveesta.

- Joskus käy niin, että vieras tahtoo; mitäs tuolla (torilla) tapahtuu, onko tämä jokapäiväistä, kahvillako käyvät? Kun mennään ulos kadulle ihmisten pariin, niin sitten ollaan kuten tapana on, Niinistö tviittaa.

