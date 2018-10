Niinistö avasi kaavailuja uudesta Suomessa järjestettävästä huippukokouksesta: "On ollut yllättävän paljon myönteisiä vastauksia"

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö valaisi Taloustoimittajien tilaisuudessa perjantaina, että Suomeen on väläytelty uutta Arktisen neuvoston huippukokousta.

Helsinki

Suomeen uumoiltuun ensimmäiseen Arktisen neuvoston huippukokoukseen on tullut "yllättävän paljon myönteisiä vastauksia", totesi tasavallan presidentti Sauli Niinistö perjantaina.

Niinistö avasi Taloustoimittajien lounastilaisuudessa Helsingissä viime päivinä julki tulleita kaavailuja siitä, että Suomi ottaisi isännöidäkseen ensimmäistä kertaa järjestettävän arktisen neuvoston huippukokouksen. Asiasta kirjoitti alkuviikosta Helsingin Sanomat.

– On ollut ajatuksia siitäkin, että voisimme järjestää ensimmäisen arktisen huippukokouksen. Siihen on ollut yllättävän paljon myönteisiä vastauksia, tosin agenda on vielä auki ja myöskin vastauksia puuttuu, Niinistö sanoi toimittajille.

Huippukokouksella tarkoitetaan sellaista kokousta, jossa valtioita edustavat valtionpäämiehet, kuten pääministerit tai presidentit. Arkisne neuvoston maiden huippukokous tarkoittaisi, että Suomeen voisivat saapua jälleen Yhdysvaltain ja Venäjän presidentit Donald Trump ja Vladimir Putin. Edellisen kerran presidentit olivat Suomessa heinäkuussa pidetyssä kahdenvälisessä tapaamisessaan.

Suomen, Yhdysvaltojen ja Venäjän lisäksi Arktiseen neuvostoon kuuluvat Islanti, Ruotsi, Norja, Tanska ja Kanada. Huippukokous voisi toteutuessaan siis tuoda Suomeen myös Kanadan pääministerin Justin Trudeaun.

Niinistö kertoi, että hän on "ilmaissut toiveikkuuttaan" huippukokoukselle, mutta ei pidä sen toteutumista pääasiana.

– Jos hyvää aiotaan tehdä, pääasia ei ole, missä muodossa se tehdään. Pääasia on, että se tehdään, Niinistö sanoi.

Puheenjohtajuuskausi päättyy keväällä

Suomi on ollut Arktisen neuvoston puheenjohtajavaltio keväästä 2017, ja ensi keväällä päättyvän puheenjohtajakauden lopuksi kaikkien jäsenmaiden ulkoministerit kokoontuvat Suomeen. Rovaniemellä ovat puolestaan kokoontuneet arktisten maiden ympäristöministerit tällä viikolla.

Puheenjohtajakauden aikana Suomi on muun muassa pyrkinyt vahvistamaan Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanoa jäsenmaiden kesken.

Niinistö kertoi perjantaina, että Suomi on myös yrittänyt viestiä ympäristönmuutoksesta mahdollisimman konkreettisella tavalla. Presidentti avasikin sitä, miksi hän on puhunut jäätiköille ja lumen päälle laskeutuvan mustan hiilen torjumisesta.

– Olemme saaneet paljon ymmärrystä. Heti kohta myönnän, että se ei ole ratkaisu mihinkään, mutta se on kuitenkin askel eteenpäin ratkaisuiden tekemiseksi, Niinistö totesi.

Suomen puheenjohtajuus Arktisessa neuvostossa päättyy toukokuussa 2019.