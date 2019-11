Kyllä nyt kävi niin, että Paltan -Aarto joutui nieleen aika "täydellisen" pettymyksen omaan linjaansa nähden.. Ilmeisesti Aarto aatteli("sulka minulle hattuun hinnalla millä hyvänsä"), että edellisen porvari-hallituksen aikana alkanut ja tod. siltä siunauksen saanut(eikä sovi unohtaan EK:n "äärioikeisto" Häkämiehen tausta-roolia tässä kuviossa) ns.halpuuttaminen ja duunaripuolen nöyryyttäminen ei menekään nykyisen Hallituksen aikana tosta vaan.. Sekin kielii Paltan puolelta ylimielisyydestä, että vielä, nykyisen, Rinteen hallituksenkin aikana on tosta vaan ja jopa -50% palkan-alennus mielessä "siirrelty" Postin yhtä työntekijä-ryhmää eri liittoon kuuluvaksi, erikseen sitä kyselemättä "isännältään" omistaja-ohjausministeriltä Paaterolta. Nyt Paatero ns. k*sessa selittelee, päivämääriä ja sitä mitä hänelle kerrottiin.. Valistunut arvaus on, että Postin hallituksesta lähtee, siis erotetaan ylintä johtoa, kunhan hieman aikaa kuluu, kun sopimukset on hyväksytty ja lakko on ohi. Ei Ministeri Paatero ota niskoilleen syntipukin roolia, senhän jo kertoo sekin, että Rinne tukee häntä täysin..