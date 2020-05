Neuvottelut Suomen osittaisesta avaamisesta ovat käynnissä – näkemyseroja ravintoloiden tukipaketin valmistumisesta

Tuo ikäihmisten karanteeniin helpotuksia lause on ihan tuulesta temmattu, ei kai se virus väistä nyt ikäihmistä hallituksen rajoituspäätöstä muuttamalla. Tuo rajoitus on ollut lievästi sanottuna painostusta koska onhan ikäihmiset silti käyneet kaupassa ja heillä on ollut valinnan vapaus. Ottaako nyt hallitus vastuun jokaisesta ikäihmisestä kun muuttaa rajoituksia heidän kohdallaan. Tämähän on ihan silkkaa pluffia koko juttu. Toisaalta tämä eestaas jenkka päätöksissä vain herättää ihmetystä suuresti. Ministereillä ei ole mittään muuta kuin katotaannyt mitä tuleer ja sitä ei nyt päätetä vaan siirretään ensviikkoon jne, selityksiä