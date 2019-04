Nettipetokset yleistyvät – Kiire, huolimattomuus ja halpa hinta saavat lankeamaan huijarin ansaan

Nettikauppapetosten yleistymistä auttaa myös EU-tietosuoja-asetus GDPR. Sen myötä on esim mahdollista esiintyä myyjänä TORI:FI kauppapaikalla, niin että ilmoituksessa on ainoastaan nimimerkki tms, mutta ei nimeä, puhelinnumeroa tai sähköposti-osoitetta. Myyjän tietosuoja on vahva, mutta entäs ostajan oikeudet, joka maksaa tuotteen etukäteen tai toimituskulut, mutta tuotetta ei kuulu eikä myyjään saa yhteyttä... Ja vaikka huijattu tekee rikos ilmoituksen lievästä petoksesta, ei syyttäjä välttämättä rupea ajamaan syytettä jonka aiheena muutaman kympin petos, vaikka niitä olisi useita. On tästä kokemuksia viime vuodelta, tosin myyjä oli Facebookin ryhmässä, mutta ei häntä petoksesta vastuuseen saatu. Tähän pitäisi saada muutos..