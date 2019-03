Neljä poliisia sai 50 vuotta sitten Pihtipuhtaalla tehtävän, jolta kukaan heistä ei palannut – "Hinta on aivan liian kova"

Poliisin tehtävänä on olla kaikkien aikojen turvaaja kaikille. Poliisi joutuu menemään tilanteisiin, joihin kukaan muu ei mene. Poliisin on toimittava tilanteissa, joissa muut eivät pysty toimimaan.

Näin totesi poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen puhuessaan sunnuntaina Pihtiputaan poliisisurmien muistotilaisuudessa.

Konstaapelit Veikko Riihimäki, Onni Saastamoinen, Pentti Turpeinen ja Mauno Poikkimäki saivat viisikymmentä vuotta sitten tehtävän, jolta kukaan heistä ei koskaan palannut.

Pihtiputaalla ammuttiin kahdeksan surmanluotia.

Kiväärillä tehdyt veriteot tapahtuivat 7. maaliskuuta 1969 Korppisten kylässä.

Poliisin eettisessä valassa todetaan, että poliisi noudattaa esimiestensä käskyjä ja on valmis kohtaamaan ammattiinsa liittyvät vaarat. Jokainen virkaan astuvat poliisi antaa valmistumisensa yhteydessä tuon valan.

– Hinta on aivan liian kova, kun nuo riskit toteutuvat, Pihtiputaalla puhunut Kolehmainen sanoi.

Suomen itsenäisyyden aikana virkatehtävissä on menehtynyt 130 poliisia, tällä vuosituhannella kaksi.

Poliisiylijohtaja Kolehmainen korosti puheessaan poliisin työturvallisuuden tärkeyttä, jotta Pihtiputaan kaltaisilta tilanteilta vältyttäisiin. Jotta poliisi voi turvata muita, sen on pystyttävä turvaamaan itsensä.

– Poliisin työturvallisuuden eteen on tehty vuosikymmeniä pitkäjänteistä työtä ja se jatkuu edelleen. Koko organisaation on tuettava yksittäisen poliisin toimintaa parhailla varusteilla, koulutuksella ja johtamisella. Olemme vasta hankkineet hälytystehtäviä hoitaville partioille uusia luotisuojattuja ajoneuvoja, suojavarusteita ja voimankäyttövälineitä. Ennalta estävää työtä, neuvottelutoimintaa ja taktista ensihoitoa on kehitetty koko maan alueella, Kolehmainen totesi.

Poliisiylijohtajan mukaan suomalaiset pitävät poliisin ylivoimaisesti tärkeimpänä tehtävänä sitä, että poliisi on kiireellisissä tilanteissa paikalla minuuteissa.

– Vakavat väkivallanteot on pystyttävä estämään. Keskeisin tuohon suorituskykyyn vaikuttava tekijä on henkilöstömäärä. Yhteiskunta viime kädessä määrittää voimavarat. Olen toiveikas ja haluan uskoa, että päättäjät haluavat säilyttää suomalaisen poliisin suorituskykyisenä, arvostettuna ja luotettavana vastakin, Kolehmainen totesi.