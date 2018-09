Neljä oppositiopuoluetta aikoo esittää epäluottamuslausetta ulkoministeri Soinille

Tasa-arvo kehityksessä on omat vaaransa. Naisten lihominen, tupakointi, alkoholismi ja työperäinen stressi saattaa aiheuttaa burn out ilmiöitä ja jopa karoshia. Johtuuko ilmiö naisten osallistumisesta työelämään ja perhekoon pienenemisestä ja sinkkuilusta jolloin nautintoaineiden käyttö kasvaa ja elintasosairauksia ilmenee. Toisaalta naisten työelämä panos on tehostunut ja johtanut naisia vaativiin töihin, jolloin executive class rasitus ja taudit yleistyvät.