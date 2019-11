Neljä näkökulmaa Postin kiistaan: Postin lakkoon sekoittuvat palkkataistelu, ay-kilpailu ja vallan huippu

Rinteen hallitus on saanut aikaan melkoisen sotkun ja lisää lakkoja on luvassa. Lakkojen kolme seurausta ovat: 1. Myyntituloja (= Suomalaisen työn tuloksia) ei saada niin paljoa kuin olisi mahdollista, 2. Investointeja suunnittelevien kapitalistien ei kannata investoida Suomeen, koska tämä on lakkoherkkää aluetta ja 3. seuraa talouden taantuma ja lama, josta kärsii eniten pienituloinen ja velkainen. Tähän meitä johdattaa Rinteen hallitus.