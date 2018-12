Näyttelijä Pihla Viitala yllättyi kutsusta Linnan juhliin: "On hienoa, että presidenttipari on valveutunut tasa-arvokysymyksissä"

Hohhoijaa, Vai että: "On hienoa, että presidenttipari on valveutunut tasa-arvokysymyksissä, Viitala pohtii.". Siis kyllä kait tälläisen sivistysvaltion Presidentti tuollaiset perus-asiat kuin tasa-arvon ymmärtää ja tietty hyväksyykin ja tuo julkikin. Eli noiden seikkojenko perusteella P.Viitala arvelee kutsun saaneensa(?) Eiköhän lie julkkis-näyttelijä ja näyttävässä sarjassa olo "kylttyyri" sektori -osaston -edustajana sen kutsun peruste..

Kun katsoin eka kättely-jakson, kyllä ärsytti se millä ansioilla ihmiset noihin kekkekreihin pääsee.. Ymmärrän SOTAVETERAANIT itseoikeutettuna, hehän ovat olleet aikoinaan avainhenkilöt siihen, että noita (nykyisin)puku-näyttelyjä yleensäkään voidaan pitää. Ymmärrän ansioituneet yritysjohtajat ja yrittäjät, ansioituneet urheilijat, jne., kansanedustajat myös, he kun virkansa(valitettavasti, eikä missään nimessä ansioista..) puolesta pääsee juhliin, mutta ns.turhat julkkset, jotka nykyään "leukaa louskuttaa" mediassa, kuka milläkin kanavalla, pitäis jättää kutsumatta. Yksi esimerkki muuan A.LInnanahde. Mitä hänkin muuta on kuin itseänsä julkituonut viime vuodet.. Valitunut arvaus, että Pres. Niinistön poliittinen ideologia(kokoomuslaisuus) on se peruste, että jotkin "ansiottomat" saa kutsun.. Valistunut arvaus sekin, että kohta nämä "ansiottomat" pasteerailee Kokoomuksen kansanedustaja-ehdokkaana vaaleissa, nimeä ja näyttävyyttä kun on saanut ja vaikutus-ympäristö on pääkaupunkiseutu.. Se pisti "korvaan" kans, kun alussa toimittaja kukista kertoile, että "ruiskaunokki" kuuluu kukkalajitelmiin ja sehän on Kokoomus-puolueen tunnus-kukka. Kokoomus-puolue(S.Niinistöhän kyllä on vakuuttanut olevansa koko kansan presidentti..) pitää näköjään näkyä "mainokseksi" Presidentin linnassakin ja varsinkin Itsenäisyysjuhlissa..