"Näyttää että tiistaina äänestetään pääministeristä" – Hallitusneuvottelut käynnistyivät odotetusti entisellä hallituspohjalla, Rinne jatkaa ainakin sdp:n puheenjohtajana

Orpoa näyttää ahditavan kun edessä on yksinäistä opposition äksyttelyä Benin kanssa ja valta on heiltä mennyt, toivottavasti pitkäksi aikaa.

Halla-aho näyttää vakavalta, peloittaa varmasti kannatuksen lasku todellisuudessa, gallupit on täysi vitsi, sinnehän vastaa samat valintansa tehneet fenkilöt, itseäniäkin on pyydetty joka kuukausittaisiin kyselyihin mukaan, en usko ihmisten enkä itsenikään rehellisyyteen, saattaisin pyrkiä vaikuttamaan kiusaa tekemällä, kun pyydettiin sanottiin että pääsen vaikuttamaan, sillähän sitä Gallup vastaajan tehtävää luonnehditaan!