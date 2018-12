Natsiliput eivät ole kiellettyjä, mutta poliisi voi silti puuttua asiaan: "Joka tilanteessa on mahdollista arvioida toiminnan hyväksyttävyyttä"

On lähes yhdentekevää mitä mieltä kukakin on hakaristilipuista, mutta jos niiden esillä pitäminen ei riko lakia, eikä niillä aiheuteta väkivaltaa, niin poliisin toiminta kuulostaa "oman käden oikeudelta". Eihän poliisi saa puuttua muuhunkaan lailliseen toimintaan vain siksi, että ei itse satu tykkäämään tai enemmistö ei tykkää. Kyllä poliisinkin täytyy sallia kansalaisten teot, jos ne ovat lain sallimissa puitteissa. Tässä tapauksessa laki sallii ko. lipun liehuttamisen. Jos henkilö saa jonkun kohtauksen tai oireyhtymän pelkästään ko. merkin näkemisestä, niin silloin kannattaa miettiä missä liikkuu ja milloin. Veteraanien kunniamerkeissäkin on hakaristejä, mutta poliisi ei ryntää heittämään veteraaneja maahan.