Näkökulma: Yksinvaltiaaksi koettua Sipilää oli evästetty kunnolla - hallituksen erolle ryhmän tuki

Anita Simola. KUVA: Joel Maisalmi

Sipilä on kärsinyt yksinvaltiaan leimasta hallitustaipaleen alkumetreiltä lähtien. Suurin episodi kuitenkin pohjustettiin joukolla Kesärannassa torstai-iltana.

– Kysy Juhalta. Juha päättää.

Tämä on lause, joka on kuultu usein, kun on yrittänyt udella uutisia keskustan kansanedustajilta.

Puolueen puheenjohtajaa, pääministeri Juha Sipilää on arvosteltu siitä, että hän tekee oman päänsä mukaan eikä kuuntele muita. Tämä näkyi jo hallitustaipaleen alussa. Ministerilista oli visusti vain Sipilän tiedossa.

Viimeksi kuulin arvosteluja Sipilän uudesta vaalikirjasta nimeltä Koko Suomen taajuudella.

– Ihan hyvä sisältöhän kirjassa on, mutta ei siellä mitään meidän eduskuntaryhmästä puhuta. Tyypillistä Juhaa, kuului keskustaedustajien mielipide kahvipöydässä.

Tällainen käytäntö on ollut vierasta monelle pitkän linjan keskustalaiselle, sillä puolueessa on totuttu tekemään tärkeät päätökset yhdessä.

Perjantain dramaattisia tapahtumia hallituksen erosta on niin ikään arvosteltu siitä, että Sipilä teki sen taas. Päätti yksin. Tästä häntä ovat kritisoineet myös hallituskumppanit.

Sinisten ryhmästä kuultiin, että kaikkein yllättävintä oli, että Sipilä ei kertonut päätöksestään edes keskustan eduskuntaryhmälle.

Myöhemmin kävi ilmi, ettei tämä ole totta. Hallituskauden historiallisimmassa episodissa pääministeri toimi eri lailla. Ryhmä tiesi erosta.

Tapahtumat alkoivat viime torstaina eduskuntaryhmän kokouksessa. Siellä nähtiin, että sote on niin suurissa vaikeuksissa, että kaatuminen on väistämätöntä. Ryhmä halusi, että kriisikokous on pidettävä nopeasti.

Sellainen pidettiin illalla pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa. Koolla olivat puoluejohto, eduskuntaryhmän johto sekä muutamia sote-käsittelyn avainedustajia. Sipilä sai kuulla tämän joukon terveiset.

Kokoukseen osallistuneet korostavat, että viime kädessä päätös hallituksen erosta oli pääministerin, mutta erittäin hyvin hänet oli evästetty edellisiltana.

Tätä keskustalle tyypillistä yhdessä tekemistä puolueen onkin syytä toteuttaa, jos se aikoo saada gallup-väkkyrät nousemaan. Ylen viimeinen kannatuskäyrä näytti 14,1 prosenttia. Perussuomalaiset ja vihreät hönkivät kannoilla.

Keskustan luku oli niin alhainen, että Sipilä lupasi viikonvaihteessa, ettei hän ole ehdolla puheenjohtajaksi vuonna 2020 Vantaan puoluekokouksessa, jos lukemat eivät tuosta parane.

Kokoukseen on aikaa reippaasti yli vuoden, joten kärki ja luvut ehtivät muuttua moneen kertaan varsinkin, jos keskusta ei istu ensi kaudella hallituksessa.

Sipilä kertoi Lännen Median puoluejohtajien vaalisarjassa viime perjantaina, että yhden asian hän tekisi toisin, jos saisi nyt aloittaa pääministerinä.

Hän tekisi kilpailijoittensa tapaan näyttäviä poliittisia spektaakkeleita. Niitä Sipilä ei ole ehtinyt tehdä, kun aika on mennyt arkisessa aherruksessa, ja hän on joutunut antamaan kasvot ikäville päätöksille.

Muut hallituskumppanit ovat hänen mukaansa saaneet tuulensuojaa. Totta. Pääministerin harteille lankeaa raskain vastuu. Siitä ei pääse yli eikä ympäri.

Perjantaina Sipilä pääsi tekemään uransa näyttävimmän tempauksen. Haastattelu tehtiin parisen viikkoa sitten. Vielä silloin usko soten valmistumiseen oli vahva, eikä suuresta näytelmästä ollut tietoakaan.

Sen verran koville hallituksen eropäätös otti, että Sipilä kertoi nukkuneensa viikonvaihteessa vaalikiertueen temmellyksessä kellon ympäri kuin pikkupoika.

Pieni lapsi liittyy myös hänen sunnuntaipäiväänsä. Sipilöille syntyi silloin seitsemäs lastenlapsi.

Seitsenkertaisella isoisällä on nyt neljä viikkoa aikaa vakuuttaa kenttäväkensä ja saada mittarit nousemaan. Helppoa se ei ole, muttei mahdotontakaan. Kipeät leikkaukset eivät helposti unohdu kansan mielistä, mutta toisaalta kenttäväki näkee asetelmassa orastavan kasvun virkistävän kevätsateen jäljiltä.

Viikonlopun vaaliteltoilla ei nähty maansa myyneitä, pettyneitä keskustalaisia, ei sinne päinkään. Pitkästä aikaa havaittavissa oli innokasta pöhinää. Puolue oli ollut soten vankina. Vapautumisen uskotaan tuovan liikkumavaraa. Sen varaan lasketaan, jos vain aika riittää.