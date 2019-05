Näkökulma: Vihreät etenee nyt vahvasti – Heinäluoman äänipotti tuo SDP:lle paineita EU-komissaarin nimitykseen

KUVA: Joel Maisalmi

Vihreille toinen vaalivoitto tänä keväänä. Eero Heinäluoman (sd.) nousu ääniharavaksi luo uusia jännitteitä Suomen EU-komissaarin valintaan. Kaksoisehdokkuus heikensi Merja Kyllösen (vas.) menestystä.

Oppositioon eduskunnassa jäämässä oleva kokoomus on eurovaalien suurin puolue Suomessa. Kaikki kolme puolueen europarlamentaarikkoa uusivat paikkansa. Tulos oli odotettu, kokoomus on aina saanut väkensä hyvin liikkeelle eurovaaleissa. Kaula seuraavaan puolueeseen on iso, mutta vaalien suuresta voitosta kokoomus ei voi silti puhua, koska puolue menetti kannatustaan vuoden 2014 eurovaaleista.

Voitto eurovaaleissa lohduttaa eduskuntavaaleissa kolmanneksi jäänyttä puoluetta. Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon arvostelu ei saa vauhtia eurovaaleista. Jos gallupit kokoomuksen osalta sen sijaan ovat pitkin syksyä alamaissa ja puolueen oppositiopolitiikka jää perussuomalaisten varjoon, niin haastajia alkaa ilmaantua.

Perussuomalaiset ei saanut väkeään liikkeelle gallup-odotusten mukaisesti, puolueen äänimäärä nousi vain niukasti. Vuonna 2014 perussuomalaisten tulos tehtiin ennen kaikkea puheenjohtaja Jussi Halla-ahon äänillä. Halla-aho keräsi Alexander Stubbin (kok.) jälkeen toiseksi eniten ääniä, yli 80 000. Nyt puolueen varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari nousi jopa Halla-ahoa suuremmaksi ääniharavaksi yli 90 000 äänen määrällä.

Rinne liputtanut tähän mennessä naiskomissaaria

Kotimaan politiikan jättäneiden Eero Heinäluoman (sd.) Ville Niinistön (vihr.) ja Mauri Pekkarisen (kesk.) hyvä suosio eurovaaleissa kertoo, miten politiikassa tunnetut nimet ovat vahvoilla. Eero Heinäluoman nousu eurovaalien ääniharavaksi luo uusia jännitteitä Suomen EU-komissaarin valinnalle. Valinnan tekee SDP ja puheenjohtaja Antti Rinne on tähän mennessä liputtanut naiskomissaariehdokkaan puolesta.

Hienoinen yllätys vaaleissa oli demarinuorten puheenjohtajan Mikkel Näkkäläjärven kohtuullinen äänisaalis, koska Näkkäläjärven nuoruuden rikokset ja valehtelu puolueelle tulivat julkisuuteen vain runsas viikko ennen vaaleja.

Vihreät sai jo toisen vaalivoiton tänä keväänä. Ville Niinistö nousee vihreistä Heidi Hautalan rinnalle europarlamenttiin. Odotettavissa on, että Ville Niinistöstä tulee varsin näkyvä suomalainen europarlamentaarikko. Hän oli eduskunnan oppositiossa ärhäkäs, kriittinen ja välillä ylilyönteihin sortuva poliitikko, mutta onnistui hyvin nostamaan vihreiden kannatusta.

Keskustan pelastusoperaatiosta ei apua

Sosiaalidemokraateille ja Rinteelle eurovaalitulos oli helpotus. Puolue nosti kannatustaan tuntuvasti vuoden 2014 heikosta tuloksesta, joka oli vain 12,3 prosenttia. Rinteen arvostelu puolueen sisällä ei nyt nouse pintaan, koska hallituksen kasaaminen on kesken ja näyttää edistyvän monista ongelmista huolimatta.

Keskusta yritti soten maakuntamallin julkistamiselle juuri ennen eurovaaleja pelastaa eurovaalitulostaan, mutta ei siinä onnistunut. Puolue menetti yhden europarlamentaarikon paikan. Tuoreessa muistissa on myös puolueen sataan vuoteen huonoin tulos eduskuntavaaleissa. Keskustan tulevaan puheenjohtajan valintaan eurovaalien tuloksella ei ole vaikutusta.

Hallitusneuvotteluissa tiukkoja päiviä

Hallitusneuvottelujen sujumiseen Säätytalossa eurovaalien tuloksella on hyvin vähän merkitystä. Sunnuntai-illan vaalivalvojaiset on jo unohdettu, kun maanantaina jälleen kokoonnutaan vääntämään taloudesta, veroista ja ilmastoasioita. Edessä on tiukkoja päiviä, kun työryhmät joutuvat karsimaan kahden viikon ajan keksimiään menoja.