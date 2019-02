Näkökulma: Vegaanille ei dieselauto sovi, sillä tankkiin päätyy tehotuotannon teurasjätettä – Biopolttoaine pienentää päästöjä myös poliittisesti

Tiukka vegaani ei voi Suomessa tankata autoonsa dieseliä, jos hän haluaa välttää varmasti eläinperäisten tuotteiden käyttöä.

Leijonanosa uusiutuvasta kotimaisesta dieselistä on valtionyhtiö Nesteen tuottamaa. Vaikka massaenemmistö raaka-ainevolyymistä on kasviperäistä, on mukana myös merkittävä määrä tuotantoeläimistä saatuja raaka-aineita.