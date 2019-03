Näkökulma: Sote on myrkkyä äänestysaktiivisuudelle – politiikan uskottavuus on koetuksella mutta se ei eduskunnassa näy

Minä tulen äänestämään sosialismia vastaan mitä sote on 100%. Minä en halua tämmöistä systeemiä missä terveydenhuoltoon osallistuu enemmän virkamiehiä ja poliitikkoja kuin lääkäreitä ja sairaanhoitajia. Tämähän se vasta kallis systeemi on kun me maksetaan veroina kaikkien tuhansien virkamiesten palkat jotka näitä lappuja pyörittävät. Sosialismi ei ole hyvä asia eikä varsinkaan edullinen.