Näkökulma: Rinteen kysymysten kärki ilmastoasioissa – voi pudottaa perussuomalaiset kättelyssä oppositioon

No sittenhän antti rinne pelaa seuraavien 2023 vaalien hallituskortit syvälle oppositioon,,se on nääs varmaan,,jos ollaan oikein suvaitsevaisia ja demokraattisia niin perussuomalaiset kuuluvat hallitukseen,,muuten demari rinne häpäisee karkeasti demokratiaa,,se että ilmaston muutoksista demarit ovat luvanneet sitä sun tätä kun mediassakin on lapset laitettu asialle mielenosoituksineen joita on ollut agitoimassa viherhöperöt joilta puuttuu suhteellisuudentajua tästä ilmastonmuutoksesta,,siten että ei pikkuinen vähäväkinen suomi paljon keikuta sitä hiilidioksidikakkua maapallolla jossa suurimmat hiilidioksidipäästäjät kiina intia jne.ja muut kehitysmaat ,,intiassakin on rakenteilla megaluokan hiilivoimaloita kun se kapitalismin kasvu täytyy täyttyä,,se että me täällä piskuisessa suomessa alamme vouhottamaan niin paljon että kilpailukykymme kärsii,,ei ole tasapainossa maailman hiilipäästöjen kanssa mitenkään? mutta tätähän eivät sokeat reetat halua ymmärtää?