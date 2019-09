Näkökulma: Politiikan harjalla lasikatot murtuvat rytinällä – Valtaavatko naiset johtopaikat seuraavaksi yrityksissä?

Antti Rinteen (sd.) hallituksessa on 19 ministeriä. Heistä 11 on naisia. Hallituksessa on viisi puoluetta. Niistä neljällä on nainen johdossa. Eduskunnan valiokuntien puheenjohtajuudessa miehet ovat vähemmistönä. Naiset johtavat 10-7. KUVA: Joel Maisalmi