Näkökulma: Paateron ero helpotti hallituksen tilannetta vain hieman – Postin jupakassa jäi monta asiaa auki

Hallituskriisi vältettiin toistaiseksi. Rinne vieritti Postin kriisin syyn omistajaohjausministeri Paaterolle, joka erosi ja jäi sairauslomalle. Oppositio vaatii lisää päitä vadille ja hallituskumppanit selvityksiä. Postin hallituksen asema arvioidaan.

Postin kriisi johti perjantaina pääministerin Antti Rinteen (sd.) luottonaisen ja sdp:n puoluevaltuuston puheenjohtajan, omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd.) eronpyyntöön. Rinne perusteli Paateron eroa sillä, että omistajaohjausministeri ei ollut riittävän selvästi toteuttanut pääministerin tahtoa torjua pakettilajittelijoiden siirto halvemman työehtosopimuksen piiriin.

Paateron ero helpotti hallituksen tilannetta, mutta vain hieman. Rinne joutuu ensi viikolla palaamaan Posti-jupakkaan sekä hallituskumppaneiden kanssa että tiistain välikysymyskeskustelussa eduskunnassa.

Postin asioissa muut hallituspuolueet vasemmistoliittoa lukuun ottamatta ovat olleet hiirenhiljaa. Nyt keskusta, rkp ja vihreät haluavat Rinteeltä selvityksen Postin asioista. Sotkua selvitellään hallituspuolueiden puheenjohtajien ensi viikon kokouksessa.

Oppositiolle Paateron ero ei riitä, vaan se katsoo myös Rinteen antaneen eduskunnalle virheellistä tietoa. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho vaativat perjantaina Rinteen eroa.

Keskustelua käytäneen myös omassa puolueessa, sdp:ssä puheenjohtajan toiminnasta. Kun Postin jupakassa kaikki osapuolet olivat demareita, niin onko oikein, että vain Sirpa Paatero joutui kantamaan vastuun kriisistä?

Olisiko myös pääministerin ja hänen avustajakuntansa pitänyt olla tietoinen tai ottaa selvää siitä, mitä Postin hallitus suunnittelee, kun kerran pääministerin kanta työehdoilla shoppailuun oli jo kauan ollut selvä.

Rinteen kannalta tilannetta ei helpota yhtään se, että puolueen kannatusluvut ovat ennätysalhaalla. Sdp:n puoluekokous on ensi kesänä Tampereella. Joko ryhdytään miettimään Rinteen haastajia?

Uusi omistajaohjausministeri joutuu jatkamaan Postin asioiden selvittämistä. Rinne syytti perjantain tiedotustilaisuudessa raskain sanoin Postin hallitusta. Rinteen mukaan on raskauttavaa, että Posti antoi harhauttavaa tietoa ja pyrki häivyttämään liikkeenluovutuksen päivämäärän, joka oli 1. syyskuuta.

Postin hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola julkaisi perjantaiaamuna täysin poikkeuksellisen mediatiedotteen. Tiedotteessa todettiin, että liikkeenluovutuksella on ollut täysi omistajan tuki eikä ole ilmennyt suullisesti tai kirjallisesti, että omistaja olisi vastustanut luovutusta.

– Postin hallituksen asema arvioidaan, Rinne sanoi.

Markku Pohjola kertoi perjantaina STT:lle, ettei aio jättää tehtäväänsä, vaikka Postin johto sai jyrkkää kritiikkiä. Pohjolan mukaan Postin hallitus jatkaa edelleen tehtäviensä hoitamista.

Sdp:n eduskuntaryhmä ja puoluehallitus saavat lähiaikoina Rinteen esityksen sdp:n ministeriratkaisusta. Yleensä ministeriksi on tungosta, mutta valtion omistajaohjaus nyt tuskin houkuttelee ketään.

Yksi vaihtoehto on, että Rinne päätyy ministerikierrätykseen. Kun omistajaohjaus on vaikea tehtävä, niin ministerikokemus olisi tarpeen. Yritysmaailmaan ja elinkeinopolitiikkaan profiloitunut kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) voisi olla käypä vaihtoehto hoitamaan omistajaohjausta. Suomen EU-puheenjohtajakausi on päättymäisillään, joten Eurooppaministeri Tytti Tuppurainenkin voisi olla yksi mahdollisuus omistajaohjaukseen.

Sdp:llä on varmasti paine valita nainen Paateron tilalle. Uusi kasvo sdp:n ministeriryhmään voisi olla juristitaustainen JohannaOjala-Niemelä Lapin vaalipiiristä. Paatero on Kaakkois-Suomen vaalipiiristä ja se on sdp:lle tärkeä. Kansanedustaja Anneli Kiljunen on samasta vaalipiiristä, joten hän voisi olla yksi vaihtoehto uudeksi ministeriksi.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kieltäytyi jo Rinteen hallitusta nimitettäessä valtioneuvoston jäsenyydestä ja halusi jatkaa eduskuntaryhmän puheenjohtajana muun muassa perhesyihin vedoten.

Rinteen kannalta tilannetta ei helpota yhtään se, että puolueen kannatusluvut ovat ennätysalhaalla ja hallituksen luottamus romahtanut Lännen Median tuoreen kyselyn mukaan.