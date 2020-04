Näkökulma: Onko hyötyä vai ei? Kansalaiset ovat ymmällään, kun osa asiantuntijoista suosittelee kangasmaskeja tavallisille suomalaisille ja osa pitää niitä turhina

Sellaista se on kun hyvin yksinkertaisetkaan ilmiselvät asiat eivät aukene - joillekin.

Onko hyötyä vain ei? Kenelle?, keille?, mille ryhmille?, kaikille?, koko kansakunnalle?

Missä tilanteessa ja levinneisyydessä?

On hyötyä kaikille, JOS kaikkilla on naamari päällä.

On hyötyä AINA heille, joilla EI ole naamaria päällä.

KOSKAAN naamarista EI OLE haittaa.