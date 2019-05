Näkökulma: Nyt alkaa yksi hallitusneuvottelujen kiinnostavimmista vaiheista – ministerisalkkujen jako tehdään viikonloppuna

Puolueiden kärkinimet kärkkyvät nyt salkkuja. Mika Lintilä on keskustan vahva nimi valtiovarainministeriksi. Sdp:llä on tungosta ministerien paikkoihin.

Hallitusneuvotteluissa on päästy yhteen kiinnostavimmista vaiheista. Hallituksen muodostajan Antti Rinteen (sd.) mukaan viikonlopun aikana keskustellaan hallituksen salkkujaosta. Rinne ei suostunut perjantaina kommentoimaan ministerien määrää, mutta jo neuvottelujen alusta lähtien on ollut todennäköistä, että Rinteen hallituksessa on 18 ministeriä.

Sdp saisi seitsemän, keskusta viisi, vihreät kolme, vasemmistoliitto kaksi ja rkp yhden salkun. Jako närästää vain rkp:tä, joka haluaisi kaksi ministeriä. Toista ministeriä puheenjohtaja Anna-Maja Henrikssonin rinnalle on perusteltu muun muassa jaksamisella. Yksi ministeri puolueesta joutuisi osallistumaan lähes kaikkeen hallituksen neuvonpitoon.

Andersson ja Henriksson varmoja

Ministeripaikat jaetaan niin sanotun d ´ Hondtin menetelmän mukaan. Puolueille tulee vertailuluku, jonka mukaan paikkoja pääsee valitsemaan.

Osa ministerisalkuista on jo itsestään selviä. Sdp pääsee valitsemaan ensimmäisenä ja pääministerin salkku on sdp:n puheenjohtaja Antti Rinteen. Varmoja ministerejä ovat myös neuvotteluissa olevien puolueiden puheenjohtajat eli vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ja rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.

Käytössä olevan d ´ Hondtin menetelmän mukaan keskusta valitsee toisena ministerin salkun. Se on käytännössä valtiovarainministerin salkku.

Normaalitilanteessa valtiovarainministerin salkun ottaisi puolueen puheenjohtaja, mutta nyt niin ei käy. Juha Sipilä luopuu keskustan puheenjohtajuudesta syyskuun alussa ja hän ei ole tiettävästi kiinnostunut edes pätkäministerin tehtävästä.

Uusia ehdokkaita keskustan puheenjohtajaksi ei ole vielä ilmoittautunut. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen on luvannut tehdä päätöksensä ennen juhannussaunaan menoa. Varapuheenjohtaja Katri Kulmunin arvellaan myös harkitsevan pyrkimistä puheenjohtajaksi.

Valtiovarainministerin salkkua sovitellaankin nyt nykyiselle elinkeinoministerille Mika Lintilälle (kesk.) Maatalousministerinä jatkanee Jari Leppä (kesk.)

Sipilän hallituksen perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) ei ole kieltäytynyt ministerin tehtävästä, mutta kyseeseen tulee vain osa kaudesta, koska Saarikon perheeseen odotetaan toista lasta syyskuussa.

Vihreiden kolmikko: Haavisto, Ohisalo, Mikkonen

Vihreiden ministerien nimet ovat varmimmat. Vihreä kolmikko hallituksessa on väistyvä puheenjohtaja Pekka Haavisto, kesäkuussa valittava puheenjohtaja Maria Ohisalo ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen. Kun vihreät valitsee kolmantena puolueena ministerisalkun, niin Pekka Haavistosta tulee todennäköisesti ulkoministeri.

Sdp:llä on tungosta ministerien tehtäviin. Varmimpina niminä Rinteen rinnalle sdp:n naisista pidetään Sanna Marinia ja Krista Kiurua. JuttaUrpilaista ei voi sivuuttaa, ellei hän nouse sdp:n komissaariehdokkaaksi. Myös puoluevaltuuston puheenjohtaja Sirpa Paatero on sdp:n ministerinimiä. Tuula Haataista veikataan edelleen eduskunnan puhemiehistöön. Miehistä sdp:n ministerisalkuissa ovat kiinni varapuheenjohtaja Ville Skinnari, puolustusvaliokunnan varapuheenjohtajana toiminut Mika Kari ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman. Kaikki sdp:n vahvat nimet eivät hallitukseen mahdu, joten Rinteen on tehtävä karsinta,

Vasemmistoliiton toinen ministerisalkku voi osua puolueen varapuheenjohtaja Hanna Sarkkiselle tai entiselle liikenneministerille ja europarlamentaarikolle Merja Kyllöselle. Myös entisen puheenjohtajan Paavo Arhinmäen nimi on ollut mukana spekulaatioissa.