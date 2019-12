Näkökulma: Millainen Hoosianna kajahtaa tänään pääministeri Antti Rinteelle? Keskustan Katri Kulmuni on nyt kovan paikan edessä

Jos saa ennakoida, uskallan väittää niin, että Kulmuni ei uskalla erottaa Rinnettä omien päätöksien kautta. Miksi? Siksi, että Keskusta haluaa olla vallassa, koska se kiehtoo näitä nuoria ihmisiä ja toiseksi, he luulevat, että kannatus on jo pohjamudissa ja tätä kautta he saavat profiilia nostettua, jos Rinteelle ei anneta lähtöpasseja.

Jos Keskusta jää hallitukseen, käy niin, että kannatus laskee enemmän kuin nyt ja Keskustan profiili laskee entisestään apupuolueeksi ja kolmanneksi, nykyisillä Keskustan päättäjillä ei ole kanttia tähän eli eivät pysty tekemään rohkeita päätöksiä ja mennä vaikka vaaleihin asti.

Eli sanotaan, että so, so... ja peli jatkuu entisellään!