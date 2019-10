Näkökulma: Liha on saanut liian suuren roolin ilmastotaistelussa – mustavalkoinen päätös nostatti mustavalkoisen keskustelun

Niinkö on?? Onkohan perunansyönti mennyt sulla liian pitkälle? Elintarvikkeiden kauppaa käydään ja mainostetaan yksityisellä sektorilla jota hallisevat yksityiset firmat. Kenen ajatus on ollut vapaa yrittäminen ja jne?? En puolusta ketään mutta sulla on aika lapsellista vatulointia kaikkien edellistenkin hallituksien toiminnasta. Olen sitämieltä että kotimaisia elintarvikkeita pitäisi käyttää mutta joidenkin mielestä ovat liian kalliita. No jos halutaan hillitä ilmastomuutoksia syillä joista yleisesti puhutaan niin kyllähän jonkun rehun/elintarvikkeiden tuonti ulkomailta on aikamoista saastuttamista.