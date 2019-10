Näkökulma: Kun lihansyöjä ilmastolakkoon meni

Jos ei lennä eikä omista autoa, eikö olisi ihan kohtuullista syödä kerran tai pari kertaa viikossa nautaa? Sitä paitsi on vatsavaivaisia, jotka eivät voi syödä kaikkia kasviksia (esim. papuja, kaalia, sipulia) missään muodossa. Rukiista saa rautaa, mutta gluteenitonta ruokavaliota noudattava ei voi syödä sitä. Liha on hyvä raudan ja B12-vitamiinin lähde. Maito on hyvä kalsiumin lähde kasvavalle.

Ravitsemusasiantuntijat saisivat vähän valistaa kansaa, ennen kuin riisitauti ja anemia yleistyy tässä ilmastoahdistuksessa.