Näkökulma: Keskustan alamäki on osoitus kenttäväen pitkävihaisuudesta – Kevään kehysriihi antaa suuntaa, mihin puolueiden käyrät osoittavat loppuvuoden ajan

Perussuomalaisilla on vuorossa hienoinen lasku kannatuksessa. Hallituksen kevättalkoot näyttävät, onko puolueen kannatus nyt tapissa vai kääntyykö se uuteen nousuun. Kokoomuksen asema toiseksi suosituimpana puolueena turvaa Petteri Orpon aseman ainakin toistaiseksi, vaikka Antti Häkkänen voi halutessaan ajaa kiinni takapuskuriin, kirjoittaa Lännen Median politiikan toimittaja Anita Simola.

KUVA: Joel Maisalmi

Keskusta julkaisi viime viikolla 2030 -ohjelman tulevaisuutensa turvaksi. Ylen uusin mielipidemittaus on silti puolueen kannalta synkeä. Keskustan kannatus näytti viime joulukuussa hienoista piristymisen merkkiä, mutta nyt se oli laskenut taas alle 11 prosentin, eli 10,8 prosenttiin.

Samaan aikaan perussuomalaiset porskuttaa omissa lukemissaan, vaikka senkin kannatus on kääntynyt hienoiseen laskuun. Siinä missä keskusta vajoaa, päähallituspuolue Sdp:n kannatus kestää ja jopa kasvaa hieman. Myös vihreät nousee.

Keskusta on viime päivinä hehkutellut aikaansaannoksillaan. Kun hallitus kokoontui alkuviikosta ilmastoriiheensä, mitä tapahtui sen jälkeen? Keskustan kansanedustajat alkoivat tykittää tiedotteillaan. Autoilijaa ei rokoteta lisää, lihan syönnistä ei rangaista ja teollisuuden sähkövero hilataan minimiin. Muiden hallituskumppanien edustajat olivat enimmäkseen hiljaa.

Ilmastoriihen lisäksi tulosta tuottivat kuulemma perhevapaauudistus ja hoitajamitoituksen toteutuminen. Lasta saa edelleen hoitaa kotona kolmivuotiaaksi asti, mikä oli kynnyskysymys keskustaväelle.

Tosin nämä hallituksen ensimmäiset merkittävät tulokset eivät välttämättä näy vielä mittauksissa, sillä viimeiset kyselyt tehtiin tiistaina.

Keskustalla on kuuluisa kenttäväki, joka puoltaa, sanelee, tuomitsee, ja jota pitää kuunnella herkällä korvalla. Nyt puoluetoimisto on ottanut toiveista kopin. Tulevaisuusohjelmaa varten maakuntia on kierretty ristiin rastiin. Kaikki halukkaat ovat saaneet sanoa sanottavansa. Riittääkö tämä? Todennäköisesti ei.

Pian voi jo kysyä, mikä keskustan kenttää riivaa. Pitkävihainen se ainakin tuntuu olevan.

Viime kaudella Juha Sipilä (kesk.) vei puoluetta liian oikealle. Ei hyvä. Nyt puolestaan sätitään sitä, että keskustalaiset ovat liian vihervasemmistolaisessa hallituksessa. Ei hyvä.

On totta, että hallituksen suuret linjaukset antavat odottaa itseään. Työllisyyspalikat ovat levällään ja surullisen kuuluisa sote-uudistus pitäisi saada maaliin.

Mutta näiden laajojen kokonaisuuksien puuttuminen pitäisi näkyä myös muissa hallituspuolueissa. Päähallituspuolue Sdp:ssä kannatus nousi toisen kerran peräkkäin. Myös vihreissä nähtiin käyrän nousua ylöspäin.

Miksi vain keskusta luisuu alas? Yksiselitteistä vastausta on vaikea löytää. Moni on edelleen näreissään siitä, että puolue on mukana hallituksessa. Vaalitappion jälkeen oikea suunta olisi ollut oppositio.

Keskustan puoluekokous pidetään kesäkuussa. Tuore puheenjohtaja Katri Kulmuni on ollut ruorissa vasta puoli vuotta. Silti vastaehdokkaiden nimiä on haettu hanakasti. Ampaisisiko kannatus ylös, jos puheenjohtaja vaihdettaisiin taas. Veikkaus on, että ei.

Hallituskumppaneille keskustan kamppailun seuraaminen on tärkeätä. Jos kannatus vielä tulee alas, paineet hallitusoven sulkemiseksi kasvavat. Keskusta on hallituksessa kuninkaantekijä, ja sen tietävät kaikki. Jos alkiolaiset lähtevät, vene uppoaa.

Perussuomalaiset saivat tuoreimmassa mittauksessa 23,3 prosentin kannatuksen. Luvulla puolue huitelee omassa luokassaan. Merkille pantavaa kuitenkin on, että kannatus on tullut hiukan alas viime joulukuusta. Onko kannatus nyt tapissaan?

Ehkä ei. Paljon on kiinni siitä, mitä hallituksen kehysriihessä päätetään keväällä. Onko hallituksella eväitä saada työllisyystavoite täytettyä konkreettisin toimin vai joutuuko se elokuussa perumaan jo tehtyjä päätöksiään?

Keskustan kenttäväestä moni on siinä oikeassa, että puolue on pusertunut sdp:n ja vihreiden väliin. Oman linjan kirkastaminen uhkaa jäädä taas kerran hallitusvastuun alle. Maaseudun äänet luisuvat perussuomalaisille. Vaikka ilmastokokouksesta selvittiin kuivin jaloin, hallitusyhteistyön moni kokee edelleen liian vihervasemmistolaiseksi.

Kokoomuksen 17,5 prosentin kannatus on vielä sellainen luku, joka tuskin uhkaa puheenjohtaja Petteri Orpoa (kok.), vaikka Alma Median kokoomusvaikuttajille tehdyssä kyselyssä kahden päähaastajan eli Antti Häkkäsen ja Elina Lepomäen yhteenlaskettu kannatus oli yli 50 prosenttia.

Orpon takana oli reilut 37 prosenttia, mutta Häkkänen on takapuskurissa kiinni 34,6 prosentin osuudellaan. Häkkänen tulee, mutta eri asia on, minkä vuoden puoluekokouksessa.