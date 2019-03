Näkökulma: Katsoin ananasvideon ja laitoin ananasta pitsan päälle – Sitten tajusin, mikä lautasellani on pielessä

Talossani on maa-/aurinkolämpölaite, jota kutsutaa toisella nimellä "leivinuuni". Laite käyttää auringon tuottaman fotosynteesin avulla maasta versoavaa koivupuuta polttoaineenaan. Viimeaikoina on väitetty tutkitun, että kyseisen laitteen käyttö tappaa Suomessakin tuhansia ihmisiä vuodessa. Väite saattaa pitää paikkansakin, mutta toisaalta luontohan pyrkii aina pitämään tasapainonsa. Laitteen käyttö ilmastotekona on paikallaan, koska koivupolttoaine tuottaa hiilidioksidia vain sen verran minkä se on kasvaessaan sitonut.