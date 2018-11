Naisten kokema perheväkivalta tulee näkyväksi kahdessa Linnan juhlien puvussa – koti on Suomessa naisen vaarallisin paikka

Sopiiko valtakunnan arvokkaimmassa juhlassa tuoda julki suomalaisen yhteiskunnan vaiettu julmuus? Kansanedustaja Emma Kari (vihr.) pohti sitä aluksi, kun hänelle tarjottiin Linnan juhliin pukua, joka sai alkunsa puolisonsa väkivallan uhriksi joutuneen lapsiperheen äidin tarinasta.

Euroopan perusoikeusviraston kyselytutkimuksen mukaan Suomi on EU:n toiseksi turvattomin maa naisille. Turvattomin paikka Suomen naisille on koti ja joka kolmas nainen on joutunut rakkaimmaksi ajattelemansa ihmisen väkivallan uhriksi.

– Ymmärsin, että arastelemiseni on osa meidän vaikenemisen kulttuuriamme. Joka kolmas väkivaltaa kokenut nainen ei koskaan kerro siitä kenellekään. Meillä on sukupolvelta toiselle siirtynyt perintö, että se mitä kotona tapahtuu, siitä ei puhuta.

Se kolmas -osallistava taidekampanja sai alkunsa, kun muotitaiteilija Anne-Mari Pahkala otti yhteyttä Naisten linjaan. Pahkala on aiemminkin tehnyt kantaa ottavaa muotitaidetta. Naisten linja on tarkoitettu väkivaltaa kokeneille tai väkivallasta huolestuneille naisille, jotka voivat soittaa tai ottaa internetissä yhteyttä koulutettuihin tukihenkilöihin.

Linnassa nähdään myös toisen pahoinpidellyn naisen tarina pukuna nuorisojärjestöjen kattojärjestön Allianssin puheenjohtajan Elisa Gebhardin yllä.

Naisten linjan viestinnän suunnittelija Johanna Storck arvelee, että itsenäisyyden rakentajat olisivat ylpeitä, että tasa-arvon rakentamista Suomessa jatketaan. Sitä puvut symboloivat itsenäisyyspäivänä hyvin. Ne antavat kaikille väkivaltaa kokeneille naisille peilauspintaa, että he eivät ole yksin.

Viestinnän suunnittelija Johanna Storck kertoo, että aloittaessaan Naisten linjassa hän järkyttyi tiedosta, että joka kolmas nainen Suomessa on joutunut väkivallan uhriksi.

50 naista kirjoitti Naisten Linjaan nimettömänä tarinansa lähisuhdeväkivallasta. Pahkala valitsi kertomuksista pukujensa malliksi kolme, koska ne olivat eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien naisten kirjoittamia. Tanssija Minna Tervamäki pukeutui pukuihin ja tulkitsi niihin sisältyviä tuntemuksia. Satu Mali kuvasi Tervamäen tulkinnan valokuviin ja videoon.

Ulkopuoliset eivät aina voi uskoa, että heidän silmissään miellyttävä ihminen on kotona hirviö. Toisaalta väkivallasta kertovat naiset voivat saada ystäviltä ohjeen, että "Jätä se." Se ei ole aina helppoa, koska parisuhteessa on ollut myös rakkautta. "Kerta toisensa jälkeen annoin hänelle lupauksia vastaan anteeksi, sillä olimmehan jo aiemmin selvinneet suuremmastakin", yksi naisista kirjoitti.

Näyttelijä Matleena Kuusniemi luki Se kolmas -kampanjan tiedotustilaisuudessa väkivaltaa kokeneiden kolmen naisen tarinat. Kuusniemen takana olevaa pukua ei nähdä Linnassa.

25-vuotias nainen taas kirjoitti: "Tunsin pahaa oloa, että hänellä on niin paha olo sisällään, joka saa hänet tekemään tämänkaltaisia kammottavia tekoja. Halusin auttaa."

Väkivalta voi olla myös henkistä tai taloudellista. Mustasukkainen puoliso alkaa rajoittaa menemisiä tai nainen on taloudellisesti riippuvainen puolisostaan.

"Minulla ei ollut työpaikkaa, johon palata. Tämä sitoi minut entistä lujemmin kotiin, ja mieheni vallan alle, koska en olisi taloudellisesti pärjännyt ilman häntä."

Toiseen pukuun pukeutuva Allianssin Elisa Gebhard opiskelee juristiksi ja tietää, että sovittelu on parisuhdeväkivallassa yleistä. Se ei ole aina hyvä asia.

Näin yksi naisista pohtii.

"Nyt myöhemmin syytän itseäni siitä, etten hakenut hänelle tuomiota. Välillä pelkään sillä olevan kohtalokas seuraus, jos tulevaisuudessa tulee vielä toinen, tai siis kolmas, samanlaiseen asemaan ajautuva puoliso."