Näistä teemoista keskustellaan turhankin kiihkeästi, vaikka kirkkoon suhtaudutaan penseästi – Arkkipiispa Tapio Luoma: "Pitää aika tarkkaan miettiä, miten asioita sanon"

Turun tuomiokirkko on evankelisluterilaisen kirkon pääkirkko sen historian vuoksi. Rakennuksena kirkko on yksi Suomen arvokkaimmista rakennushistoriallisista muistomerkeistä. Turussa sijaitsee myös arkkipiispan talo, jonka avaimet kuuluvat tällä hetkellä Tapio Luomalle. Arkkipiispana Luoman tehtävä on johtaa puheenjohtajan roolissa kirkon kolmea tärkeintä hallintoelintä. Samalla hän toimii hengellisenä johtajana, jonka odotetaan ottavan osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. KUVA: Riitta Salmi