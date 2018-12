Näin ulkomaalaisia valvotaan Oulun poliisissa – vakavista rikoksista vankeustuomion suorittanut viedään maasta vaikka saatettuna

Poliisin mukaan osa Oulun seksuaalirikosvyyhden epäillyistä miehistä on tullut maahan turvapaikanhakijoina tai kiintiöpakolaisina. He kaikki ovat oleskelleet Suomessa jo vuosia. Osalle on annettu Suomen kansalaisuus.



Jos he saavat aikanaan vuosien vankeustuomiot vakavista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista, tulee Oulun poliisilaitos esittämään Maahanmuuttovirastolle heidän karkottamistaan maasta tai heidän käännyttämistään.



Karkottamisella tarkoitetaan oleskeluluvan saaneen poistamista maasta ja käännyttämisellä poistetaan henkilö, jolle lupaa ei ole myönnetty. Rikokset vaikuttavat Maahanmuuttoviraston tekemään päätökseen.