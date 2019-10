Näin syntyi susihysteria somessa – huhuttu siirtoistutus olikin sienitutkimusta: "Salaliittoteoriat alkoivat taas kukoistaa"

Fakta on se että mikä on oikein, riippuu miltä kannalta asiaa katsoo. Jos tahtoo tiheää pensaikkoa, hyönteisiä ja pikulintuja, sudet ovat oikea työkalu siihen. Jos taas haluaa syötävää riistaa ja vähemmän pensaikkoa, on oltava juuri pensaikkoa syövää, syötävää riistaa.

Jos eläinmäärää lasketaan kappaleitttain, susivapaa vs susilauman ympärillä, kappalemäärä on suden puolella. (Hyönteisiä per kilo vs peura) Jos siis hyönteisistä tykkää. Jos kilomäärässä, ja varsinkin ihmiselle tärkeässä lihassa lasketaan, susi on aika heikoilla. Tämä siis yellowstonesta, ja miksi eräiden tutkijoiden mielestä susi on siellä hyvä asia.