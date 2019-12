Näin oikeuskansleri linjasi kohutuista suomalaisista Isis-lapsista – Selkeä oikeudellinen suositus, mutta keinot ulkoministeriön harkinnassa

koko homma on todella sekava; miten on mahdollista että suomen valtio auttaa konsulikyydillä (charter lento) suomeen terroristien potentiaalisia tukijoita kun ulkoministertiö on jo vuosien ajan toitottanut "uskokaa matkailijat että mitään ilmaisia konsulikyytejä ulkomailta ei ole olemassakaan".

lisäksi huomauttaisin läheuisestä perheestä jossa jollain tapaa sairas lapsi. he eivät perheenä uskalla matkustaa pohjoismaita kauemmas sillä pelkäävät mahdollista lääkinnällistä helikopterilentoa suomeen jos lapsen tilanne sitä vaatisi eli sairaus pahenisi. nyt ollaan avaamassa kyllä mielenkiintoisia latuja ulkoministerimme johdolla. tästä vielä keskustellaan. on kai oikeutettua jatkossa pyytää ulkoministeriöltä näitä konsulikyytejä mikäli on ajautunut syystä tai toisesta ongelmiin ulkomailla.