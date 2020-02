Näin koronatilanne etenee: Virus leviää Euroopassa ja testien määrä lisääntyy Suomessa, Teneriffan karanteenihotellista päästetään yli sata pois

Keskusta on aika hämärä, joten elä tule laidoille jos kalliksi satut tulemaan, kysy sauli niinistöltä tukea, jos oikeisto on parasta ja kravattia "ei" ole aikaa kuristaa? vuodet on mennyt, nyt jäljessä yritän pysytellä, huoraamalla ja kyyläämällä, mitä kysyn vastaan tulijalta?