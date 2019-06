Pieleen menee mutta menköön. Nyt aloittava hallitus on historian huonoin tai ainakin omituisin. Kolmen kimppa olisi taas voinut tulla kyseeseen mutta vaalien voitaja heivattiin ulos hallitusneuvotteluista jo varhaisessa vaiheessa. Hallitusohjelmassa ei ole tarpeeksi otettu huomioon, että teitä olisi hyvä korjata ja mahdollisesti rakentaa uusiakin koska toimivan kansantalouden perusta on hyvät väylät ja kulkuyhteydet, jotta tavaraa voidaan liikutella helposti. 300 miljoonan korotus on kuin se kuuluisa hyttysen paska valtameressä jos korjausvelkaa on jo pari miljardia ja pelkästään teiden osalta miljardi tai enemmän. Tiet ja väylät kannattaa kunnostaa vaikka velaksi koska niin tekevät muutkin.