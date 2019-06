Näin hallitusohjelma muuttaa arkeasi – hallituspuolueiden johtajat julkistavat ohjelmaa juuri nyt

On pakko kirjoittaa 5 ainetta, tämä on edellisen "opetusministerin" perintöä. Aikaisemmin on valintaa ollut matematiikan ja ruotsin välillä: näistä parempi on kannattanut kirjoittaa.

Uudistus pakottaa kirjoittamaan ruotsin, joka on usein motivaatiosyistä heikko aine monille. Matematiikan kirjoittaminen on toisaalta kannattavaa, sillä jopa lyhyestä matematiikasta saa paremmin pisteitä kuin monista humanistisista reaaleista.

Ammattikoulutuksen paikkoja on syytä lisätä rutkasti, sillä monille "siinä ja siinä" tasolla oleville nuorille lukion suorittaminen on nyt mahdotonta. Yhtäällä on ollut huoli oppilaiden jaksamisesta, mutta samalla vaatimuksia kiristetään. Ei voi kuin ihmetellä, kuinka vähällä järjellä näistä asioista päätetään.