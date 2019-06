Näin hallitukseen menossa olevien puolueiden johtajat hehkuttavat ohjelmaansa – haussa 60 000 uutta työllistä

Antti Rinteen (sd.) tulevan hallituksen ohjelma on julkistettu Helsingin keskustakirjasto Oodissa.

– Halusimme tulla ihmisten keskuuteen kertomaan ohjelmasta. Tämä oli haastava prosessi. Noin 250 ihmistä pistettiin tekemään ohjelmaa. Haemme ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää talouskasvua. julkinen talous on tasapainossa 2023, Rinne sanoi.

Rinne aloitti tiedotustilaisuuden talouskysymyksillä. Vuoteen 2023 mennessä on tarkoitus saada 60 000 uutta työllistä lisää.

– Työllisyysasteen olisi oltava 75 prosenttia vuonna 2023. Ja 2030-luvulla työllisyysasteen olisi oltava yli 80 prosenttia. Keinoista sovitaan kolmikannassa työmarkkinajärjestöjen kanssa. Veropakettimme pienentää tuloeroja, Rinne puhui.

Myös keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä nosti talouden ja työllisyyden puheenvuorossaan esille.

– Koko Suomeen saadaan investointipaketti. Leikkauksia ei tarvitse nyt tehdä, kun talouden kivijalka on kunnossa, Sipilä sanoi.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto iloitsi ilmastonmuutoksen torjunnasta.

– Ilmastonmuutoksen osalta tämä ohjelma on maailman kunnianhimoisin. Ohjelman tavoitteena on hiilineutraalius vuonna 2035 ja hiilinegatiivisuus siitä eteenpäin. Yritämme tosissaan torjua ympäristöriskejä. Myös luonnon monimuotoisuus on huomioitu. Soiden ennalistamista ja virtavesien kunnostusta tehdään, Haavisto luetteli.

Myös koulutuksen lisärahoitukset olivat esillä.

– Peruskouluun lisää resursseja, subjektiivinen päivähoito-oikeus palaa ja toinen aste tulee maksuttomaksi, Haavisto ja Rinne kertoivat.

"Kääntyy uusi sivu"

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson oli erityisen tyytyväinen kirjauksista, joiden mukaan nuoret eivät syrjäydy ja vanhenemista ei tarvitse Suomessa pelätä.

– Suomalaisessa politiikassa kääntyy nyt uusi sivu. Yli kymmenen vuotta jatkuneen leikkauskierteen jälkeen aiomme nyt tehdä toisin ja varmistaa tulevaisuusinvestointien avulla, että suomalainen hyvinvointivaltio menestyy myös tulevaisuudessa, Andersson puhui.

Puoluejohtajien ohella hallitusneuvotteluihin osallistui noin 200 henkilöä. Neuvottelut kestivät neljä viikkoa.

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson aloitti puheenvuoronsa sanomalla, että Rkp on palannut hallitusvastuuseen.

– Tämä hallitus näyttää, että panostetaan osaamiseen. Ja annetaan yrittäjille mahdollisuutta kehittää yritystään. Panostamme myös lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Poliisien määrää nostetaan. Poliisi näkyy ympäri Suomea entistä tiheämmin, Henrikksson sanoi.

Puoluejohtajat kiittelivät vuolaasti toisiaan siitä, että ratkaisuja on löytynyt, vaikka välillä on "savua noussut korvista".

– Antti Rinne on ollut todella taitava neuvottelija, Henriksson kiitteli.

– Olemme olleet jo toistemme unissa. Toivottavasti niin ei käy enää. Tai ainakaan niin, että unet ovat painajaisia, Haavisto vitsaili.

Hallitukseen on tulossa 19 ministeriä. Rinne on pääministeri ja Haavistoa on ennakoitu ulkoministeriksi. Keskusta saa valtiovarainministerin paikan, mutta puolueensa puheenjohtajuudesta luopuva Sipilä tuskin ottaa paikkaa.

Rkp saa 2 ministeriä, koska salkkuja on 19 eikä 18, kuten aiemmin on ennakoitu.