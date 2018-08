Näin autoilijoita neuvottiin 1950-luvulla: "Pidä todennäköisenä, että joku tekee jonkin typeryyden edessäsi"

Pitää muistaa että nyt ei olla 50 luvulla ja auton nopeus on 2×100km/h. Kyllä sanoisin, että tämän päivän paras kuljettaja on rekkakortin omaava ja ikä noin 40 v plus kansainvälinen liikennekuolemia. Ei tarvi muita hakea. Loput oppikouluun. Huom joka vuosi koulun aloittaa valtavasti lapsia niin myös tulee uusia ajokortillisia kojelauta. Joku pappa voi sanoa ettei ikinä kolaria, mutta ei ne koskaan autolla ajele kuin marketin ja kodin väliä. Vähän niinkuin maalais emäntä navetan ja pirtin väliä. Ei siinä oikein muuta näe ja koe.