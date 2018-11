Näin Alexander Stubb kommentoi EPP-kisaa: "Peli olisi selvä, jos tämä olisi yleiseurooppalainen äänestys"

Stubbin mielestä hän voittaisi äänestyksen Euroopan kansanpuolueen, EPP:n kärkiehdokkaasta, jos kyseessä olisi yleiseurooppalainen äänestys. Näin Stubb arvioi Lännen Medialle tilannetta, kun EPP:n Helsingin kokoukseen on aikaa alle viikko.

– Jos tässä on kolme kisaa, niin kaksi on voitettu ja kolmannen tulosta odotellaan. Kampanja-kisa on voitettu. Tämä on yksi aktiivisimmista kampanjoista, joissa koskaan olen ollut mukana. Toiseksi on voitettu keskustelu arvoista. Siinä on noustu ihan uudelle tasolle. Jos tämä olisi yleiseurooppalainen äänestys, niin peli olisi selvä. Viimeisin eli se, miten käy varsinaisessa kisassa, niin jälleen kerran totean sen, että tämä on Saksa vastaan Suomi jalkapallossa ja nyt on muutama minuutti jäljellä. Tappiolla ollaan, mutta maaleja voi lopussa vielä tehdä.