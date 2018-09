Myrskyn nimiä jäädytetään kuten jääkiekkokaukalossa numeroita – Mauri18 tuskin jää aikakirjoihin

Helsingin yliopiston almanakka tarjoaa lauantaille vain yhtä nimipäiväsankaria. Tuleva myrsky ei jää kaimansa tavoin aikakirjoihin, ennustaa Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi.

Lauantaina Suomeen saapuvalla syysmyrskyllä on kuuluisa kaima. Mauri-myrsky aiheutti suurta tuhoa Pohjois-Suomessa 36 vuotta sitten, 22. syyskuuta vuonna 1982.

Suomen myrskyt saavat nimensä Ilmatieteen laitoksella.

– Katsomme Helsingin yliopiston almanakasta päivän kohdalta ensimmäisen vapaan nimen. Jos edellinen myrsky on jäänyt aikakirjoihin eli on ollut erityisen voimakas, sen nimi on jäädytetty. Lauantaina sattuu niin, ettei almanakassa ole kuin yksi nimi, päivystävä meteorologi Hannu Valta kertoo.

Hän epäilee, ettei tuleva myrsky jää edeltäjänsä tavoin aikakirjoihin. Jos jää, myrsky saa nimekseen Mauri18.

Unto, Manta ja Aarnokin jäissä

Hannu Valta kertoo, että historia tuntee parisenkymmentä suomalaisen nimen saanutta myrskyä.

– Rajuilmojen puolella oli Kiira viime vuoden kesällä ja Asta vuonna 2010. Unto-myrsky koettiin 2003. Historiassa on myös Aarno (1978), Manta (1985), Janika (2001) sekä Tapani ja Hannu (2011).

Rajuilmoilla ja myrskyillä on tieteessä eronsa. Rajuilmoja esiintyy pelkästään kesäisin, ja niihin liittyy syöksyvirtauksia ja ukkosta. Hannu Valta kertoo, että ne ovat yleensä pienempialaisia kuin myrskyt.

Myrskyihin taas liittyy voimakas matalapaine. Myrskytuuli puhaltaa varsin laajalla alueella ja voi aiheuttaa paljon tuhoa. Syksy syyskuusta joulukuuhun on myrskyjen sesonkiaikaa. Tammikuussa myrskyjä on vain harvoin ja helmikuusta toukokuuhun ne ovat hyvin harvinaisia.

Trampoliinit kiinni Meri-Lapissa

Myrskykeskus liikkuu lauantaina Ruotsin itärannikkoa pitkin koilliseen, jolloin tuuli on voimakkaimmillaan Suomessa. Viimeistään lauantai-iltana tuuli heikkenee vähitellen.

Tuuli yltyy etenkin Pohjanlahdella sekä lounaisilla merialueilla monin paikoin myrskylukemiin. Maan länsiosassa tuuli yltää lauantaina päivällä puuskissa 17‒22 metriin sekunnissa.

Myös muualla maassa tuuli on puuskissa monin paikoin kovaa. Puuskainen tuuli kaataa paikoin puita ja voi aiheuttaa ajoittain häiriöitä liikenteessä ja sähkönjakelussa.

Lapin pelastuslaitos kehottaa varautumaan koviin sateisiin, myrskypuuskiin ja meriveden nousuun erityisesti Meri-Lapissa. Pelastuslaitos muistuttaa, että kevyet katokset ja trampoliinit on suojattava ja kiinnitettävä kunnolla ja vietävä rannan veneet ja irtain turvaan. Veneilyä on syytä välttää merellä ja sisävesillä. Myös paikallisiin sähkökatoksiin kannattaa varautua.

Pelastuslaitos muistuttaa, että kaatuneista puista on ilmoitettava hätäkeskukseen vain, mikäli ne aiheuttavat välitöntä vaaraa.

Voimassa olevat varoitukset näkyvät Ilmatieteen laitoksen sivuilla.