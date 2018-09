Irtisanomissuojan heikennyksen vastaiset työtaistelut laajenevat. Myös lähi- ja perushoitajaliitto Super ja sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy aloittavat aloillaan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ensi viikon keskiviikosta alkaen.

Tänään alkaneessa ylityökiellossa ovat mukana Teollisuusliitto, teollisuuden toimihenkilöt Prosta ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT.

Hallituksen lakihankkeella on tarkoitus helpottaa henkilöperusteista irtisanomista pienissä, alle 20 työntekijän yrityksissä. Hallitus uskoo tämän madaltavan pienyritysten kynnystä palkata työntekijöitä ja näin lisäävän työllisyyttä.

"Emme vaadi kohtuuttomuuksia"

Lakihanke on herättänyt laajaa vastustusta oppositiossa ja palkansaajapuolella.

- Hallituksen aie heikentää irtisanomissuojaa alle 20 henkeä työllistävissä yrityksissä on erittäin epäoikeudenmukainen ja epätasa-arvoa lisäävä hanke. Se lisää mielivaltaa työpaikoilla eikä lainmuutoksella olisi asiantuntijoiden mukaan edes esityksellä tavoiteltavia myönteisiä työllisyysvaikutuksiakaan, sanoi Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto tiedotteessa viime viikolla.

Pro puolestaan kommentoi ylityökieltoon liittymistä sanomalla, että sille kyse on jäsenten edunvalvonnasta, ei politiikasta.

- Me emme vaadi kohtuuttomuuksia, haluamme ainoastaan, että lainsäädäntöä kehitetään oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti niin, että myös lainsäädännön uudistusten vaikutukset työntekijöihin huomioidaan, sanoi tiedotteessa Pron puheenjohtaja Jorma Malinen.

Myös muista liitoista on kuullut varoituksen sanoja. Aiemmin esimerkiksi SAK:n ja STTK:n hallitukset ovat kertoneet olevansa valmiita järjestöllisiin toimiin. Viime viikolla STTK:lainen Super ja SAK:lainen JHL ilmoittivat olevansa valmiit toimiin.

Rinteen mukaan Sipilä syyllinen työmarkkinoiden helinään

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne kommentoi ylityökieltoja lauantaina Ylen Ykkösaamussa. Rinteen mukaan niiden syynä on se, että hallitus edistää työelämään liittyviä muutoksia yksipuolisesti.

- Kyllähän tämä hallitus on tämän vaalikauden aikana toiminut hyvin pitkälle työnantajan edusmiehenä, Rinne sanoi.

Rinne luetteli hallituksen tekemiä palkansaajiin ja työttömiin kohdistuneita toimia, kuten aktiivimallin sekä työajan pidentämisen.

- Kamelin selkä on katkennut. Huolimatta siitä, että hallitus on sopinut työmarkkinaosapuolten kanssa, että työelämään liittyviä muutoksia ei tehdä yksipuolisesti vaan kolmikannassa, niitä asioita viedään eteenpäin.

Kaikkonen: Rinteellä oikeus näkemyksiinsä

Aiemmin jo liittojen kannanottoihin vastannut keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen toppuutteli Rinteen kommentteja.

- Rinteellä on tietenkin oikeus näkemyksiinsä, mutta tulosten valossa sanoisin, että kyllä tässä on ennen muuta työttömän asialla yritetty olla. Päällimmäinen tavoite on ollut saada lisää työpaikkoja Suomeen, ja siinä on kyllä aika lailla onnistuttukin. Tällä vaalikaudella on saatu jo reilusti yli 110 000 suomalaiselle töitä. Tähän on tarvittu myös poliittisia päätöksiä, joista osa on ollut vaikeitakin, Kaikkonen sanoi tiedotteessa.

Viime viikolla Kaikkonen sanoi eduskunnassa, että hallituksen täytyy käydä läpi lakihankkeesta lausuntokierroksella saatu palaute ja sen jälkeen arvioida, minkälaisia mahdollisia muutoksia tuohon esitykseen tarvitaan.

- Odotetaan tässä hallituksen arviota tilanteesta, Kaikkonen sanoi.

