Myös nainen vangittiin Keuruun taposta epäiltynä

Keski-Suomen käräjäoikeus on vanginnut naisen epäiltynä Keuruulla viikonloppuna tehdystä taposta. Nainen vangittiin Jyväskylässä syytä epäillä -perustein.

Keskiviikkona käräjäoikeus vangitsi samassa jutussa 42-vuotiaan miehen todennäköisin syin epäiltynä taposta, mikä tarkoittaa, että poliisilla on rikosepäilystä hänen osaltaan vahvempaa näyttöä.

Keuruun sunnuntaisen epäillyn henkirikoksen uhri oli keski-ikäinen multialaismies.

Poliisilla on ollut kiinni otettuna ja pidätettynä neljä ihmistä, joista kaksi on vapautettu. Heistä toista epäillään edelleen rikoksesta ja toinen on todistajan asemassa.