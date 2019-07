Mykkänen kritisoi liikenneministerin puheita ratahankkeista – "Ristiriita lupausten ja tekojen välillä on suuri"

Mykkänen on itse Espoossa joten sen kaupunkirata on tietenkin tärkeä hänelle. Mutta ei palvele muuta maata jurikaan.

Hyvä että hallituksella on realismia hankkeisiin. Tuolla summalla ostettaisiin tulevat hävittäjät joten suuruusluokka on iso. On tärkeämpiä hankkeita kuin taas nuo etelän isot keskukset, pizzakolmio, Hki-Tre-Tku. Aika noilla väleillä on jo nyt lyhyt, enempi pitäisi lyhentää koko Rovaniemi-Helsinki-väliä a siinä nopeutuisi Tampereen ja Seinäjoen pätkätkin samalla.