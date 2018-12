Muutama karanteenissa ollut sairastui tuhkarokkoon – Sairastuneet kieltäytyvät antamasta näytettä

Kysymyksessä on tuhkarokko. Rahoittukaa ja hajaantukaa. Iso-Britanniassa oli viime vuonna 266 tuhkarokkotapausta, ja sen takia Maailman Terveysjärjestö julisti että tuhkarokko on voitettu Iso-Briannianniassa eikä se ole ongelma. Suomessa kolme tapausta saa koko maan poliittisen johdon ja terveysviranomaiset täyteen paniikkiin. Iso-Britannian lehdistössä ei panikoida aiheesta eikä kehoiteta KETÄÄN välttelemään mitään paikkoja. Suomessa kommentointipalstojen kirjoittajat ovat sakottamassa rokottamattomia, viemässä lapsilisiä ja mitä lie. Se on vain tuhkarokko.